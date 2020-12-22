Кипр стал популярным местом для заработков украинцев

За январь-сентябрь этого года за рубежом официально трудоустроились 61,9 тыс. украинцев.

Об этом сообщил Государственный центр занятости (ГЦЗ).

Читайте также: Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимой

Лидером среди стран, куда наши соотечественники легально уехали на работу в этом году, неожиданно стал Кипр – 12,3 тыс. На втором месте – соседняя Польша (4,7 тыс.). Дальше в рейтинге оказались такие экзотичные государства, как Либерия (1,9 тыс.), Панама и Маршалловы острова (по 1,8 тыс.). Примечательно, что в РФ на официальной основе в текущем году трудоустроились всего 88 украинцев.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии для UBR.ua раскритиковал данные ГЦЗ.

“Кипр – это не место для трудоустройства обычных украинцев. Там расположены офисы крюинговых компаний, которые трудоустраивают моряков”, – объяснил он.

По его словам, Польша остается главным зарубежным местом для работы украинцев. В подтверждение своих слов он привел данные пограничной службы – этой осенью из Польши выехало и въехало 229,5 тыс. и 238,8 тыс. наших сограждан соответственно.

“В настоящее время украинских работников все еще не хватает в таких отраслях, как пищевая промышленность, логистика и производство, а также автомобильная отрасль”, – рассказал он о нехватке рабочей силы в Польше.