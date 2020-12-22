0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Кипр стал популярным местом для заработков украинцев

Кипр стал популярным местом для заработков украинцев

За январь-сентябрь этого года за рубежом официально трудоустроились 61,9 тыс. украинцев.

Об этом сообщил Государственный центр занятости (ГЦЗ).

Читайте также: Польша активно предлагает работу украинцам: куда можно устроиться зимой

Лидером среди стран, куда наши соотечественники легально уехали на работу в этом году, неожиданно стал Кипр – 12,3 тыс. На втором месте – соседняя Польша (4,7 тыс.). Дальше в рейтинге оказались такие экзотичные государства, как Либерия (1,9 тыс.), Панама и Маршалловы острова (по 1,8 тыс.). Примечательно, что в РФ на официальной основе в текущем году трудоустроились всего 88 украинцев.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в комментарии для UBR.ua раскритиковал данные ГЦЗ.

“Кипр – это не место для трудоустройства обычных украинцев. Там расположены офисы крюинговых компаний, которые трудоустраивают моряков”, – объяснил он.

По его словам, Польша остается главным зарубежным местом для работы украинцев. В подтверждение своих слов он привел данные пограничной службы – этой осенью из Польши выехало и въехало 229,5 тыс. и 238,8 тыс. наших сограждан соответственно.

“В настоящее время украинских работников все еще не хватает в таких отраслях, как пищевая промышленность, логистика и производство, а также автомобильная отрасль”, – рассказал он о нехватке рабочей силы в Польше.

По материалам Киевская КУА
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.