Стало известно, сколько денег в этом году украинцы потратили за рубежом

В 2019 году расходы украинских туристов за рубежом составили $8,7 млрд. Нацбанк ожидает, что в 2020 году эта цифра сократится вдвое — до $4,5 млрд.
Об этом рассказал во время пресс-брифинга заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
По словам Дмитрия Сологуба, отказ украинцев от зарубежных путешествий положительно повлиял на текущий счет Украины.
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«В этом году это был один из весомых факторов улучшения нашего текущего счета», — сказал он.
Ожидается, что в следующем году расходы украинских туристов за рубежом вырастут, но на уровень 2019-го не вернутся.
«Это почти невозможно. Даже если пандемия понемногу будет спадать, вряд ли в следующем году или даже 2022-м мы вернемся на такой же уровень глобальной туристической активности. В следующем году мы ожидаем, что эта цифра возрастет примерно до $5 млрд», — отметил замглавы НБУ.
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