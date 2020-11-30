Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривнах

Временная админколлегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнах без так называемого собственного курса валют.

Об этом сообщил руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

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“У туристических операторов есть 10 дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и ​​информировать потребителей способом, не вводящим в заблуждение”, – сообщил Хмельницкий.

Он рассказал, что в ходе расследования АМКУ выявил, что реклама туров “в долларах” на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами “собственного курса валют”. Поэтому комитет 2 декабря предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривнах, без использования “собственного курса валют”.

Хмельницкий отметил, что в случае невыполнения рекомендаций операторы вынуждены будут заплатить штраф.

По его словам, на встрече с операторами председатель АМКУ Ольга Пещанская обсудила это решение с представителями туроператоров, и они пообещали выполнить его в срок.

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