Украинский мобильный оператор будет идентифицировать абонентов через Дію

Украинский мобильный оператор lifecell первым начал применять шеринг электронных документов, удостоверяющих личность через приложение Дія.

Об этом говорится в сообщении оператора.

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Отмечается, что в первую очередь это повлияет на процедуру регистрации мобильного номера у оператора. Теперь данные абонента, желающего юридически “закрепить” номер за собой, автоматически загружаются во внутренние системы lifecell после его согласия.

Сейчас система оператора через Дію автоматически принимает копии следующих видов цифровых документов: ID-карты (паспорта гражданина Украины нового образца) и загранпаспорта.

Сообщается, что оператор принимает электронные версии и других документов, удостоверяющих личность. Однако введение данных из таких документов не автоматическое и, соответственно, занимает больше времени.

В lifecell назвали регистрацию мобильного номера наиболее действенным методом для защиты SIM-карты от мошенничества.