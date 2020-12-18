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Украинский мобильный оператор будет идентифицировать абонентов через Дію

Украинский мобильный оператор будет идентифицировать абонентов через Дію

Украинский мобильный оператор lifecell первым начал применять шеринг электронных документов, удостоверяющих личность через приложение Дія.

Об этом говорится в сообщении оператора.

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Отмечается, что в первую очередь это повлияет на процедуру регистрации мобильного номера у оператора. Теперь данные абонента, желающего юридически “закрепить” номер за собой, автоматически загружаются во внутренние системы lifecell после его согласия.

Сейчас система оператора через Дію автоматически принимает копии следующих видов цифровых документов: ID-карты (паспорта гражданина Украины нового образца) и загранпаспорта.

Сообщается, что оператор принимает электронные версии и других документов, удостоверяющих личность. Однако введение данных из таких документов не автоматическое и, соответственно, занимает больше времени.

В lifecell назвали регистрацию мобильного номера наиболее действенным методом для защиты SIM-карты от мошенничества.

По материалам НВ
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