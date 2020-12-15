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НБУ назвал активы, которые банки могут заморозить в рамках финмониторинга

НБУ назвал активы, которые банки могут заморозить в рамках финмониторинга

Банки могут выявлять и оперативно приостанавливать операции по легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным Нацбанка, перечень активов, которые подлежат замораживанию, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга.

Этот перечень размещается на сайте Госфинмониторинга, а банки загружают и систематически обновляют его (в соответствии с изменениями, которые вносит ведомство).

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Банки как субъекты первичного финансового мониторинга могут заморозить все активы, которые прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности в частности) или передаются на пользу:

  • лиц, включенных в перечень, связанный с проведением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;
  • лиц, которые проводят финансовые операции от имени или по поручению лиц, включенных в перечень террористов.

Банки также могут заморозить активы, полученные от вышеупомянутых активов.

О замораживании и размораживании активов банк информирует Госфинмониторинг и СБУ.

Система мониторинга по противодействию финансированию терроризма в режиме реального времени выявляет (еще до проведения финансовой операции) связанность финоперации с лицами из перечня террористов.

Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.

Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает финансовую операцию до ее проведения и сообщает об этом в Госфинмониторинг. Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.

Если банк/финучреждение не выполняет требования по противодействию финансированию терроризма, он может быть ликвидирован.

По законодательству, такое решение принимает НБУ. Другие юридические лица, причастные к финансированию терроризма, могут ликвидироваться по решению суда.

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По материалам Финансовый клуб
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