НБУ назвал активы, которые банки могут заморозить в рамках финмониторинга

Банки могут выявлять и оперативно приостанавливать операции по легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным Нацбанка, перечень активов, которые подлежат замораживанию, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга.
Этот перечень размещается на сайте Госфинмониторинга, а банки загружают и систематически обновляют его (в соответствии с изменениями, которые вносит ведомство).
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Банки как субъекты первичного финансового мониторинга могут заморозить все активы, которые прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности в частности) или передаются на пользу:
Банки также могут заморозить активы, полученные от вышеупомянутых активов.
О замораживании и размораживании активов банк информирует Госфинмониторинг и СБУ.
Система мониторинга по противодействию финансированию терроризма в режиме реального времени выявляет (еще до проведения финансовой операции) связанность финоперации с лицами из перечня террористов.
Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.
Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает финансовую операцию до ее проведения и сообщает об этом в Госфинмониторинг. Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.
Если банк/финучреждение не выполняет требования по противодействию финансированию терроризма, он может быть ликвидирован.
По законодательству, такое решение принимает НБУ. Другие юридические лица, причастные к финансированию терроризма, могут ликвидироваться по решению суда.
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