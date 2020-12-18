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IKEA прекращает сотрудничество с китайским поставщиком древесины

IKEA прекращает сотрудничество с китайским поставщиком древесины

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели IKEA объявила о разрыве деловых отношений с китайским поставщиком после обнаружения поддельных документов о происхождении древесины.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Сообщается, что поддельные документы о происхождении древесины, используемой для производства товаров IKEA в период с сентября 2019 г. по октябрь 2020 года, были выявлены специалистами компании в ходе планового аудита в Китае.

Подразделение IKEA начало расследование ситуации, по результатам которого шведская компания прекратила деловые отношения с поставщиком. Кроме того, риитейлер остановил продажу всех товаров, изготовленных из этой древесины, на 57 рынках, где они были доступны.

IKEA тесно сотрудничает с примерно 1000 поставщиками мебели для дома и многими другими подрядчиками во всем мире. В случае выявления каких-либо нарушений в компании обещают принимать соответствующие меры – прекращать деловые отношения или решать вопрос в юридической плоскости.

Напомним, что в июне 2020 года некоммерческая компания Earthsight заявила, что IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах Украинских Карпат. Однако в шведской компании отрицали все обвинения. После расследования Earthsight IKEA пообещала, что пересмотрит цепочки поставок древесины из Украины.

По результатам независимого аудита IKEA объявила, что не нашла доказательств использования незаконно вырубленной древесины из Украины в своих изделиях.

По материалам НВ
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