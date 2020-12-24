Китай пообещал за 10 лет утроить производство ветровой и солнечной энергии

На саммите ООН, посвященном климатическим изменениям, около 70 глав государств, а также лидеры крупных компаний рассказали о своих проектах и планах по сокращению выбросов парниковых газов и ограничению глобального потепления. Минимум 24 страны объявили о новых обязательствах или стратегиях по достижению углеродной нейтральности, а некоторые пошли еще дальше, определив сроки достижения этой цели: Финляндия — в 2035 году, Австрия — в 2040, Швеция — в 2045.
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Climate Action Summit был приурочен к пятой годовщине принятия Парижского соглашения о климате, который ставил себе целью удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры в пределах 1,5°C.
Пакистан объявил, что отказывается от строительства новых угольных электростанций, Индия вскоре удвоит выработку энергии из возобновляемых источников, а Китай пообещал повысить производство чистой энергии почти в три раза, говорится на сайте ООН.
Выступление на саммите главы КНР Си Цзиньпина стало самым важным событием, пишет Financial Times, поскольку он объявил, что к 2030 году Китай сократит эмиссию углекислого газа более чем на 65%. Также к этому сроку увеличится мощность ветровых и солнечных станций с 415 ГВт (на конец 2019) до 1200 ГВт.
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