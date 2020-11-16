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Великобритания намерена построить солнечную электростанцию в космосе

Великобритания намерена построить солнечную электростанцию в космосе

Правительство Великобритании исследует возможность и целесообразность строительства космических солнечных электростанций. Поскольку солнечная энергия, собранная в космосе, предлагает неограниченный и постоянный источник энергии с нулевым выбросом углерода.

Об исследовании возможностей и целесообразности построения солнечных электростанций на орбите Земли сообщило Космическое агентство Великобритании на своем сайте.

Эта технология изучается сейчас несколькими странами благодаря тому, что легкие солнечные панели и технология беспроводной передачи энергии быстро развиваются. Учитывая удешевление запусков в космос, это может сделать концепцию солнечных батарей на спутниках экономически целесообразной.

Правительство Великобритании заказало исследование космических систем солнечной энергии (SBSP), которые будут использовать очень большие спутники для сбора солнечной энергии, преобразования ее в высокочастотные радиоволны и безопасной передачи на наземные приемники.

Экспертам предстоит выяснить, способна ли такая система обеспечивать доступную энергию для потребителей, а также инженерные и технологические аспекты, которые будут нужны для ее создания. Одна из самых больших проблем, которые необходимо преодолеть, – это сбор массивных спутников на орбите.

“Поскольку последствия изменения климата становятся все более выраженными, выдающиеся исследовательские институты и правительственные учреждения уделяют внимание новым подходам к снижению глобального потепления. Нам необходимо изучить новые технологии, чтобы обеспечить страну чистой, доступной, безопасной и надежной энергией. SBSP может внести значительный вклад в производство энергии и предлагает множество преимуществ, если этот процесс можно будет сделать практичным и доступным”, – рассказал Мартин Зольтау, менеджер по космическому бизнесу агентства Frazer-Nash, которому поручено исследование.

По материалам Телеканал 24
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