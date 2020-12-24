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Honda отзывает 130 тысяч автомобилей

Honda отзывает 130 тысяч автомобилей

Из-за потенциальных проблем с трансмиссией и программным обеспечением на некоторых моделях, Honda объявила об отзыве в Канаде 130 тыс. автомобилей.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

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“Автопроизводитель заявил, что 96 761 отозванный автомобиль требует ремонта приводных валов, которые могут сломаться из-за коррозии, вызванной использованием соли на дорогах зимой. Еще у 33 150 канадских автомобилей – ошибка в программном обеспечении, что вызывает неправильную работу камеры заднего вида, сигналов поворота и дворников”, – говорится в материале.

Отмечается, что под отзыв подпадают пять моделей автомобилей выпуска 2007-2020 годов.

По материалам УКРИНФОРМ
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