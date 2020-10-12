Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году

Компания Honda заявила о корректировке планов по прекращению выпуска в Европе автомобилей, оснащённых бензиновыми двигателями. Если раньше это планировалось сделать к 2025 году, то теперь срок отказа перенесли на 2022 год.
Как стало известно The Times, Honda прекратила продажу новых автомобилей с дизельными двигателями в Великобритании. Пока что они ещё остаются в автосалонах, однако запасов, по оценке, хватит всего на несколько недель. Японская компания стала крупнейшим производителем, отказавшимся от дизельного топлива в Великобритании и заявившим о скором переходе на экологически чистые технологии.
Полный отказ от бензиновых автомобилей Honda произойдёт уже через два года, к 2022 году компания планирует выпускать в Европе только гибридные и электромобили. В данный момент Honda выпускает в Европе гибрид CR-V и Jazz и электромобиль Honda e.
Источник добавляет, что другие компании также отказываются от дизельных автомобилей из-за падения спроса. Porsche и Suzuki уже прекратили продажу дизельных моделей в регионе.
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