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День финансов: "инвестняни", субсидии, налоги

День финансов: "инвестняни", субсидии, налоги

Четверг, 17 декабря. Меньше давления на налогоплательщиков, и больше возможностей для субсидий:

Упрощение назначения субсидий. Кабинет министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за границей, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов. Установлен и порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Уменьшение давления на налогоплательщиков. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Кстати, плательщики единого налога І группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

Рада приняла закон об “инвестнянях”. Законопроект предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями. Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок. Верховная Рада приняла закон о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт. Штрафы от 3400 грн до 5100 грн предусмотрены и за обслуживание потребителей без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Приемлемый уровень зарплаты для украинцев. Как свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group, украинцы далеко не единодушны в вопросе приемлемого для них уровня заработной платы. Минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тыс. гривен, а максимальная — 100 тыс. гривен. Но чаще всего приемлемые зарплаты вкладывались в интервал от 10 тыс. до 25 тыс. гривен.

А вот украинский рынок фриланса в непростом 2020 году продолжил развитие. Кто из фрилансеров пострадал, а кто выиграл в непростом 2020 году – читайте по ссылке.

Чтобы умело распорядиться своими средствами перед Новым годом, следует понимать, что ждать от курса национальной валюты. Как раз об этом в новом видео для Youtube-канала Finance.ua расскажет Алексей Козырев.

По материалам Finance.UA
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