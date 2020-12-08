Мелкий бизнес не будет платить единый налог

Плательщики единого налога І группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

Как отмечается, этот Закон Украины от 4 декабря 2020 года №1072-IX вступил в силу 10 декабря 2020 года.

В соответствии с дополнениями к Закону, временно плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года, кроме случаев нарушения такими плательщиками установленных главой 1 разд. XIV НКУ условий применения первой группы плательщиков единого налога.

При этом ставки единого налога для первой группы плательщиков единого налога за такие периоды не применяются.

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Что касается освобождения плательщиков единого налога II группы от уплаты единого налога (авансовых взносов) за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года, то соответствующие изменения в НКУ не вносились.

Справка Finance.ua:

В Украине начали списывать налоговые долги до 3060 гривен. Вступил в силу соответствующий закон об изменениях в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина.

Любой иностранный гражданин, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель ( ФЛП ), может быть плательщиком единого налога.

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