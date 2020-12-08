Мелкий бизнес не будет платить единый налог

Плательщики единого налога І группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области.
Как отмечается, этот Закон Украины от 4 декабря 2020 года №1072-IX вступил в силу 10 декабря 2020 года.
В соответствии с дополнениями к Закону, временно плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года, кроме случаев нарушения такими плательщиками установленных главой 1 разд. XIV НКУ условий применения первой группы плательщиков единого налога.
При этом ставки единого налога для первой группы плательщиков единого налога за такие периоды не применяются.
Что касается освобождения плательщиков единого налога II группы от уплаты единого налога (авансовых взносов) за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года, то соответствующие изменения в НКУ не вносились.
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