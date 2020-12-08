Рада приняла закон об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом президентский закон №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». Его поддержали 252 народных депутата.
«Законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов», – говорится в пояснительной записке.
Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.
Господдержка может предоставляться инвестору в форме:
Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.
Требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка:
Какие компании не могут претендовать на инвестирование:
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