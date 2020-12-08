Рада приняла закон об "инвестнянях"

Верховная Рада приняла в повторном втором чтении и в целом президентский закон №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». Его поддержали 252 народных депутата.

«Законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины из-за введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.

Господдержка может предоставляться инвестору в форме:

налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудования);

предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям;

обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и тому подобное) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за средства государства.

Общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Требования к инвестиционным проектам и инвесторам, которым может предоставляться государственная поддержка:

размер инвестиций в проект должен составлять минимум эквивалент 20 млн евро;

проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой работников не менее чем на 15% выше средней зарплаты в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Какие компании не могут претендовать на инвестирование:

компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце;

компании, у которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям;

компании с более чем 10% акций из государства-агрессора (России) и компании, зарегистрированные в России;

компании, в отношении которых Украина применила санкции.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 21 июля поддержала в первом чтении законопроект №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».