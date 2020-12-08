Рада приняла закон для уменьшения давления на налогоплательщиков

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.
Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, сложная ситуация, возникшая в связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий, ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.
“В связи с этим возникла необходимость отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнения “деловой цели”, предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения”, – говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается:
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