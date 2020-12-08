Итоги года: кто из фрилансеров пострадал, а кто выиграл (инфографика)

Украинский рынок фриланса в непростом 2020 году продолжил развитие. Традиционно в кризис как исполнителей, так и заказчиков становится больше. Первые ищут новое место работы, а вторые, желая сэкономить, обращаются к сторонним специалистам.
Об этом сообщает фриланс-сервис Freelancehunt.
Учитывая карантинные ограничения и необходимость удаленной работы, весной рынок фриланса продемонстрировал рекордные показатели.
Заказчиков стало больше на 25%, и на 18% увеличилось количество проектов. Наибольший прирост заказов был зафиксирован в мае. После отложенного спроса число проектов выросло с 3700 до 4300 в неделю. Всего за год клиенты разместили 200 000 заданий. По-прежнему наиболее востребованы услуги программистов, доля заказов увеличилась на 2,5% или 100 тысяч проектов. Можно сказать, что разработчики откусили часть «пирога» у дизайнеров, обращаться к которым стали на 2% реже.
Ослабили хватку в этом году переводчики. Занимая четвертое место в 2019-м, они спустились на седьмую позицию, а маркетологи, напротив, поднялись выше.
Суммарный бюджет всех заказов на фрилансе увеличился на 60 миллионов гривен или 20%. Монополистами по концентрации денег остаются программисты, в этой категории сосредоточено больше половины всех бюджетов. А со второго места в этом году дизайнеров потеснили маркетологи.
Кто пострадал, а кто выиграл. С введением карантина представители различных специальностей по-разному отреагировали на колебания рынка.
Специализации, которые в 2020 году стали более востребованы: Спрос на юридические услуги увеличился в полтора раза, на бухгалтерские — в два. В кризис часть работодателей старается экономить и вместо найма персонала пользуется услугами «внешних» специалистов. Кроме того, в 2 раза выросло количество проектов по программированию в Python. Язык активно продвигается многими курсами и школами, а также является более универсальным, чем JAVA. Украина следует мировому тренду, где среди IT-специалистов растет популярность Python.
Прорыв в 2020 году показала мобильная разработка. Доля в совокупном бюджете выросла на 3,5%, а в абсолютном денежном значении — увеличилась вдвое! Смело можно утверждать, что гонорары в этой категории выросли в несколько раз. Успех в этой категории объясняется несколькими причинами. Как отмечают аналитики Freelancehunt, карантин ускорил переход бизнеса в онлайн, а последствия коронавируса — общую тенденцию роста мобильного трафика.
Тенденции 2020. 2020 год показал любопытный тренд, согласно которому часть фрилансеров оказалась не против работать на постоянной основе.
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