Правительство упростило назначение субсидий на коммуналку для безработных

Кабинет Министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за границей, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Что изменится:
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