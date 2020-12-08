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Правительство упростило назначение субсидий на коммуналку для безработных

Правительство упростило назначение субсидий на коммуналку для безработных

Кабинет Министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за границей, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что изменится:

  • предоставлена возможность получать жилищную субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, официально работающие за границей в странах, с которыми Украиной не заключены договора о социальном обеспечении, или находятся за рубежом в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
  • предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (на сегодня жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии);

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  • расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АТ ,,Ощадбанк” и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров;
  • установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Справка Finance.ua:

  • Получателей субсидий будут контролировать по-новому: со следующего года Министерство финансов будет проверять украинцев сразу после того, как они подадут заявление.
  • В Украине за долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и отбирать имущество. Такое нововведение предусмотрено в законопроекте №3613.
По материалам Finance.UA
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