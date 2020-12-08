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Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты (опрос)

Украинцы назвали приемлемый уровень зарплаты (опрос)

Для большинства украинцев основным или даже единственным источником доходов является заработная плата. В Украине существует еще и существенная разница между такими понятиями как «официальная», «реальная» и «желательная» зарплата. Также характерно недовольство большинства населения количеством заработанных денег.

Об этом пишет компания Research & Branding Group по результатам опроса.

Украинцы далеко не единодушны в вопросе приемлемого для них уровня заработной платы. Об этом свидетельствует существенный разброс полученных ответов.

Минимальная сумма, указанная как приемлемая, составляет 5 тыс. гривен, а максимальная — 100 тыс. гривен.

Чаще всего приемлемые зарплаты вкладывались в интервал от 10 тыс. до 25 тыс. гривен.

В целом по выборке среднее значение приемлемого для украинцев уровня заработной платы составило 20 328 гривен, что в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты в октябре 2020 г.

За последний год уровень приемлемой заработной платы увеличился примерно на 5,5% (с 19,3 тыс. гривен в 2019 году до 20,3 тыс. гривен в нынешнем году), но соотношение реальной и приемлемой зарплаты по сравнению с сентябрем 2019 почти не изменилось.

Что влияет. Результаты анализа показывают, что на представление украинцев о приемлемом уровне заработной платы в определенной степени влияют такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, местность и регион проживания:

  • Мужчины склонны указывать более высокий уровень приемлемой для них заработной платы, чем женщины (в среднем, соответственно, 22,0 тыс. и 18,9 тыс. гривен);
  • Как правило, с увеличением возраста респондентов отмечается снижение уровня приемлемой для них заработной платы. Так, у лиц старшей возрастной группы он составил 16,1 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет он был около 23,0 тыс. гривен;

Наиболее высокий уровень приемлемой заработной платы зафиксирован среди жителей областных центров (23,1 тыс. гривен), а самый низкий — среди жителей сельской местности (17,2 тыс. гривен);

Также более высокий уровень приемлемой зарплаты был указан жителями восточного региона (в среднем 22,6 тыс. гривен), а самый низкий — жителями западного региона (в среднем 18,6 тыс. гривен). Что касается центрального и южного регионов, то в каждом из них среднее значение приемлемого уровня заработной платы составило в среднем около 20 тыс. гривен.

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По материалам Finance.UA
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