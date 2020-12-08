Предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в помещения и транспорт

Верховная Рада приняла закон о штрафовании предпринимателей за допуск людей без масок в здания и транспорт.
Об этом говорится в законе № 3890 “О внесении изменений в закон Украины “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, за который проголосовал 241 народный депутат.
Что предусмотрено законом. К предприятиям, предпринимателям, учреждениям, организациям, нарушившим санитарное законодательство, применяются финансовые санкции за пропуск, допуск лица:
Штрафы. Предприятие, учреждение, организация, гражданин – субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн.
Штраф предусмотрен и за обслуживание потребителей без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Напомним, Finance.ua провел опрос “Боятся ли этих штрафов украинцы?”. По результатам опроса, подавляющее большинство добросовестно соблюдают карантинные требования – 76% рассказали, что носили бы маски, даже если бы штрафов не было;
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