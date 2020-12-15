0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 352 0

Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"

Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"

Около половины облгазов продолжают включать в платежки на газ большие начисления, так называемые “коэффициенты”.

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности “Нафтогаза” на телеканале “Эспрессо”.

Читайте также: Украинцам объяснили, как не переплачивать за газ

“По тем облгазам, по которым коэффициенты начисляются, они продолжают начисляться. Это примерно 20 облгазов с более 40. Поэтому у около половины, если брать по количеству облгазов, эти начисления продолжаются”, – сказал Хабатюк.

По его словам, этот вопрос на контроле в Антимонопольном комитете.

“Кстати, не так давно было принято решение по “Черновцыгазсбыту” – суд подтвердил незаконность действий “Черновцыгазсбыта” и правильность действий Антимонопольного комитета, который оштрафовал и заставил газсбыт провести соответствующие перерасчеты”, – добавил представитель “Нафтогаза”.

Он также напомнил о рассмотрении дела в Верховном Суде.

“Также потребители судятся по температурным коэффициентам. И сейчас дело находится в Большой палате Верховного Суда. По результатам этого решения все судебные дела будут разблокированы, так как этот суд фактически производит правоприменительную практику. Я надеюсь, что Большая палата примет обоснованное решение в пользу потребителей”, – отметил Хабатюк.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.