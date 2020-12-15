Облгазы, которые включали в платежки на газ "коэффициенты", продолжают это делать - представитель "Нафтогаза"

Около половины облгазов продолжают включать в платежки на газ большие начисления, так называемые “коэффициенты”.

Об этом заявил Алексей Хабатюк, заместитель главы департамента энергоэффективности “Нафтогаза” на телеканале “Эспрессо”.

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“По тем облгазам, по которым коэффициенты начисляются, они продолжают начисляться. Это примерно 20 облгазов с более 40. Поэтому у около половины, если брать по количеству облгазов, эти начисления продолжаются”, – сказал Хабатюк.

По его словам, этот вопрос на контроле в Антимонопольном комитете.

“Кстати, не так давно было принято решение по “Черновцыгазсбыту” – суд подтвердил незаконность действий “Черновцыгазсбыта” и правильность действий Антимонопольного комитета, который оштрафовал и заставил газсбыт провести соответствующие перерасчеты”, – добавил представитель “Нафтогаза”.

Он также напомнил о рассмотрении дела в Верховном Суде.

“Также потребители судятся по температурным коэффициентам. И сейчас дело находится в Большой палате Верховного Суда. По результатам этого решения все судебные дела будут разблокированы, так как этот суд фактически производит правоприменительную практику. Я надеюсь, что Большая палата примет обоснованное решение в пользу потребителей”, – отметил Хабатюк.