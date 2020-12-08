Кабмин утвердил финплан "Антонова" с прибылью свыше 600 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия “Антонов” на 2020 год с ожидаемой прибылью в 628,7 миллиона гривен.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
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“Проект финансового плана ГП “Антонов” на 2020 год предусматривает получение чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в размере 7652,8 млн гривен. Чистая прибыль планируется в размере 628,7 млн гривен”, – говорится в пояснительной записке распоряжению.
Сообщается, что выплаты в пользу государства составят 808,1 млн гривен, а капитальные инвестиции предусмотрены в размере 600 млн гривен.
Отмечается, что принятие акта позволит “Антонову” вести деятельность в 2020 году в рамках утвержденного финансового плана, что будет способствовать стабильной работе предприятия и создаст надлежащие условия для выполнения уставных задач и дальнейшего развития предприятия.
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