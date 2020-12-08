0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл

ПриватБанк планирует продать свою долю в латвийском PrivatBank – Крумханзл

Государственный ПриватБанк (Киев) планирует продать свою долю размером в 46,54% акций в латвийском дочернем PrivatBank.

Об этом сообщил глава правления банка Петр Крумханзл в интервью изданию “Новое Время”.

“Мы намерены продать свою долю в латвийском банке. Стратегия ПриватБанка не предполагает международную экспансию. Пока что нам не удалось найти покупателя, потому что инвесторы заинтересованы в контрольном пакете, который мы не можем им предложить”, – сказал он.

Читайте также: Глава ПриватБанка рассказал о ключевых судах с бывшими владельцами в Украине и в иностранных юрисдикциях

По его словам, несмотря на долю в латвийском банке в размере 46,54% акций, де-факто ПриватБанк является миноритарным акционером.

“Другие акционеры — группа частных лиц, три кипрских компании и компания из Белиза, которые, как правило, действуют скоординировано. Фактически мы блокированы от управления”, – пояснил глава ПриватБанка.

Он добавил, что сейчас ПриватБанк не инвестирует в латвийский банк, а ищет потенциальных покупателей.

По размеру активов PrivatBank в марте 2019 года занимал среди латвийских банков 13-е место. Согласно опубликованному в апреле 2016 года финансовому отчету латвийского PrivatBank, доля украинского ПриватБанка, национализированного в конце 2016 года, в его капитале после проведенной эмиссии на EUR6 млн (до EUR86,35 млн) уменьшилась до 46,54437% с 50,02001%. На тот момент PrivatBank занимал 9-е место среди всех латвийских банков по размеру капитала и резервов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.