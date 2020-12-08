SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Киева в Штутгарт

SkyUp Airlines c 29 марта 2021 года запускает регулярные рейсы из Киева в немецкий Штутгарт.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Компания запланировала активное расширение маршрутной сети в страны Европы как из Киева, так и из регионов, о котором сообщит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp намерена в следующем месяце запустить прямые рейсы из Киева на остров Занзибар. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.

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