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SkyUp в октябре запустит рейсы в Танзанию

SkyUp в октябре запустит рейсы в Танзанию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp намерена в следующем месяце запустить прямые рейсы из Киева на остров Занзибар. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

График:

  • стартуют рейсы на остров Занзибар с 24 октября;
  • рейсы запланированы с частотой два раза в неделю – по средам и субботам;
  • также отмечается, что дальности Boeing 737 SkyUp недостаточно для совершения беспосадочного перелета, поэтому по маршруту запланирована техническая посадка на дозаправку в Египте.

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Стоимость билетов пока неизвестна. В авиабилеты включена перевозка до 23 кг багажа, а также ручной клади до 7 кг. На борту пассажиры смогут покупать питание и напитки.

Справка Finance.ua:

  • Занзибар – это остров Танзании, который омывается Индийским океаном. Минздрав определил Танзанию в “зеленую” зону, так что она свободна для посещения.
  • Отмечается, что после приезда на Занзибар необходимо приобрести визу за 50 долларов. Документ действительный на протяжении 90 дней.
  • Тестирование на коронавирус не обязательно, однако приезжие должны иметь с собой медицинскую страховку. Она должна покрывать расходы в случае заболевания Сovid-19.

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По материалам Finance.UA
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