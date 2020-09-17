SkyUp в октябре запустит рейсы в Танзанию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp намерена в следующем месяце запустить прямые рейсы из Киева на остров Занзибар. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
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Стоимость билетов пока неизвестна. В авиабилеты включена перевозка до 23 кг багажа, а также ручной клади до 7 кг. На борту пассажиры смогут покупать питание и напитки.
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