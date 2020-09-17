SkyUp в октябре запустит рейсы в Танзанию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp намерена в следующем месяце запустить прямые рейсы из Киева на остров Занзибар. Вылеты будут совершаться дважды в неделю.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

График:

стартуют рейсы на остров Занзибар с 24 октября;

рейсы запланированы с частотой два раза в неделю – по средам и субботам;

также отмечается, что дальности Boeing 737 SkyUp недостаточно для совершения беспосадочного перелета, поэтому по маршруту запланирована техническая посадка на дозаправку в Египте.

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Стоимость билетов пока неизвестна. В авиабилеты включена перевозка до 23 кг багажа, а также ручной клади до 7 кг. На борту пассажиры смогут покупать питание и напитки.

Справка Finance.ua:

Занзибар – это остров Танзании, который омывается Индийским океаном. Минздрав определил Танзанию в “зеленую” зону, так что она свободна для посещения.

Отмечается, что после приезда на Занзибар необходимо приобрести визу за 50 долларов. Документ действительный на протяжении 90 дней.

Тестирование на коронавирус не обязательно, однако приезжие должны иметь с собой медицинскую страховку. Она должна покрывать расходы в случае заболевания Сovid-19.

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