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Ryanair утроил распродажу дешевых билетов из Киева в Венгрию

Ryanair утроил распродажу дешевых билетов из Киева в Венгрию

Венгерский лоукостер Ryanair продает билеты в Венгрию по рекордно низким ценам.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что приобрести дешевые билеты можно будет на полеты с 25 октября 2020 года.

Стоимость: от 10 евро.

График:

  • полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям;
  • время отправления рейса Будапешт – Киев: в 13:00 по понедельникам, в 17:10 по четвергам, в 14:50 по пятницам, в 14:20 по субботам, в 15:55 по воскресеньям;
  • рейсы Киев – Будапешт запланированы на 16:20 по понедельникам, на 20:30 по четвергам, на 18:10 по пятницам, на 17:40 по субботам, на 19:15 по воскресеньям. Время в пути составит 1 час 45 минут.

В компании заявили также, что рейсы будут выполняться только после одобрения со стороны регуляторов.

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По материалам Finance.UA
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