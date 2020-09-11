Ryanair утроил распродажу дешевых билетов из Киева в Венгрию

Венгерский лоукостер Ryanair продает билеты в Венгрию по рекордно низким ценам.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что приобрести дешевые билеты можно будет на полеты с 25 октября 2020 года.
Стоимость: от 10 евро.
График:
В компании заявили также, что рейсы будут выполняться только после одобрения со стороны регуляторов.
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