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Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии

Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии

Принятый во вторник, 15 декабря, во втором чтении и в целом проект Государственного бюджета на 2021 год является реальным, хотя и вызывает вопросы.

Об этом на брифинге рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев.

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“Мы приняли бюджет. Для многих это было сложным решением, вопросы, которые мы обсуждали – остались. Но мы приняли этот бюджет страны, несмотря на те вопросы, несмотря на те проблемные вопросы, которые есть в проекте бюджета, несмотря на то, что он является реальным… Мы с вами понимаем, что мы – бедная страна. Мы понимаем, что 30 лет эту страну доводили до того состояния, в котором она находится. Мы понимаем, что не можем обеспечить заработные платы учителям, медикам, не можем обеспечить пенсии на уровне европейских. Мы не можем обеспечить в стране, в которой половина экономики, а возможно и больше, находится в тени”, – сказал Гетманцев.

Он призвал “смириться с тем, что этот бюджет является реальным, к сожалению”.

“Приняв этот реальный, хотя и с вопросами, бюджет, мы можем с вами оттолкнуться от него, используя ресурсы, которые в нем закреплены, начать устойчивое развитие нашего государства”, – добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.
  • Согласно «бюджету возможностей», работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

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По материалам УНН
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