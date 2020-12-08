Отмена кассовых аппаратов для ФЛПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе

Хотя Верховная Рада и проголосовала законопроект № 4439-д, которым отменила обязательное введение кассовых аппаратов для малого бизнеса и кешбэк для ФЛПов, поданный в парламент документ серьезно отличался от принятого в итоге.
Читайте также: НБУ упростил ФЛПам ведение кассовых операций в гривне
Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев рассказал в интервью.
“Тот законопроект, который подавал я, и тот, который приняли, отличаются друг от друга. Да, законопроект, который подавал комитет, тоже предлагал отсрочку, но у нас не было таких радикальных мер, направленных на смягчение фискализации”, – говорит нардеп.
Он напомнил, что принятым законом был отменен кешбэк.
“Я считаю его прекрасным, эффективным инструментом, который смог бы обеспечить выдачу чеков повсеместно. И позволил бы всем украинцам эффективно контролировать выдачу чеков”, – говорит Гетманцев.
Второй момент, по его словам, это перечень рисковых групп.
“Я считаю, что абсолютно напрасно из перечня рисковых групп были убраны торговля текстилем, автозапчастями и особенно торговля в интернете, которая сейчас, в период пандемии, процветает и будет еще больше развиваться и захватывать рынок. Я выступал за то, чтобы эти группы сохранить в законе. К сожалению, меня не услышали”, – сетует экономист.
При этом он добавил, что принимает решение, которое было проголосовано конституционным большинством Верховной Рады и после того, как оно стало законом, будет его отстаивать, как и любое другое решение парламента.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возле Рады снова митингуют ФЛПВчера, 11:25 - 1233 16
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 1521 7
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подрядВчера, 14:18 - 1466 4
ЕС профинансирует разработку сетей 6G5 ч. назад - 113 3
В Раде объяснили, зачем сравнивать цену электричества для населения и промышленностиВчера, 11:29 - 774 3
Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детейВчера, 17:03 - 7964 1
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банкВчера, 10:15 - 7319
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказовВчера, 13:21 - 6965 1
Накопительные пенсии в Украине: когда их будут вводитьВчера, 13:02 - 2820 2
Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрьВчера, 17:22 - 2694
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомВчера, 12:10 - 756
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1213 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1417
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1961 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3883 12