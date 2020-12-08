НБУ упростил ФЛПам ведение кассовых операций в гривне

НБУ упрощает физическим лицам – предпринимателям ведение кассовых операций в национальной валюте ввиду отмены книги учета доходов, пишет ФинКлуб.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ №155 от 8 декабря.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 15 декабря 2020 года, в то же время подпункты, касающиеся упрощения учета ФЛПами, – с 1 января 2021 года.

Изменения обусловлены тем, что закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей» упростил работу ФЛП – плательщиков единого налога I и II групп и плательщиков единого налога III группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, а именно – отменил ведение книги учета доходов физлицами-предпринимателями.

Такие ФЛПы будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в гривне содержит ссылки на документы, которые применяют ФЛПы для учета наличности, Нацбанк привел его в соответствие с требованиями этого закона.

В июле Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о работе электронного кабинета и упрощении работы физлиц-предпринимателей, который ограничивает бумажный документооборот.

Справка Finance.ua:

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