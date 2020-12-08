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В Раде объяснили, зачем сравнивать цену электричества для населения и промышленности

В Раде объяснили, зачем сравнивать цену электричества для населения и промышленности

Идея Кабинета министров о выравнивании цены на электроэнергию для населения и промышленности состоит в том, чтобы не давать льгот тем, кто хорошо зарабатывает, но помогать субсидиями тем, кто в этом нуждается.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал в интервью сайту “Сегодня”.

Если не принять решение о выравнивании цен, придется повышать их для промышленности, а следовательно – усложнять работу промышленности, делать стоимость произведенного товара выше, говорит нардеп.

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“Когда мы говорим об изменении цены на электроэнергию для населения, мы имеем в виду прежде всего первые 100 киловатт электроэнергии, которые мы сейчас получаем за 90 копеек. Скажите, почему государство должно предоставлять льготы тем, кто хорошо зарабатывает? Зачем давать льготы обеспеченным людям?” – резонно спрашивает глава комитета.

Он согласился, что решение об отмене льгот непопулярно и никто не хочет его принимать.

“Но почему, например, я должен получать первые 100 киловатт за 90 копеек? Я что, не могу заплатить рыночную цену? Могу. Это значит, что государство дотирует меня абсолютно несправедливо. В то же время есть люди, которым действительно нужно помочь. Это можно сделать через механизм субсидий. Субсидия выдается конкретному человеку, которому нужно помогать. А депутату помогать не нужно”, – иронизирует народный избранник.

Он добавил, что это решение должно приниматься на уровне исполнительной власти.

По материалам Сегодня
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