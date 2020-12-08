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За неделю выписали 14 тысяч штрафов за отсутствие масок

За неделю выписали 14 тысяч штрафов за отсутствие масок

В Украине за прошедшую неделю сотрудники Национальной полиции составили 14 тысяч протоколов об административных нарушениях за отсутствие масок в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тысяч грн штрафов”, – сообщили в ОП.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах 19 ноября. Законом предусматриваются штрафы от 170 до 255 гривен.
По материалам Finance.UA
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