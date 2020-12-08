Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021

Главной и самой позитивной новостью конца 2020 года стало сентябрьское решение Совета финансовой стабильности, согласно которому Фонд гарантирования реструктуризирует свои долги перед Министерством финансов. В ФГВФЛ выразили надежду, что это произойдет уже в I полугодии 2021 года.

Об этом Finance.ua рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, во время итоговой пресс-конференции 2020 года.

Почему это важно? Это станет предпосылкой к важнейшему шагу для всей банковской системы и вкладчиков – повышение суммы гарантирования. Конечная промежуточная цель ФГВФЛ – повысить эту сумму до 600 тысяч гривен.

“Мы не исключаем возможность поднятия этой суммы поэтапно, ведь это должно происходить пропорционально росту депозитной базы в банковской системе. Почему? Потому что мы категорически против повышения нагрузки на ставки взносов, которые платят банки”, – подчеркнула Рекрут.

Подключение небанковских финучреждений. Другим ключевым направлением для Фонда гарантирования вкладов физических лиц на следующий год станет разработка и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий Фонда на вклады физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями.

“С июля эти финучреждения контролирует НБУ. Это является предпосылкой для того, чтобы небанковские финучреждения стали членами системы гарантирования, а вкладчики, если что, имели право на возмещение. Надеюсь, к концу I квартала 2021 г. будет готова концепция, которая расскажет о всех деталях участия МФО в системе обеспечения”, – подытожила директор ФГВФЛ.

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Среди других стратегических планов Фонда – присоединение к системе гарантирования вкладов «Ощадбанка» и завершение реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Министерством финансов. Решение обоих вопросов требует внесения изменений в законодательство Украины. Соответствующие законопроекты уже наработаны и, как ожидается, могут быть проголосованы народными депутатами уже в начале 2021 ргода.

Справка Finance.ua:

По состоянию на октябрь 2020 на финансовом рынке действовали 327 кредитных союзов, членами которых являются 442.9 тыс. чел. Из них – 19.2 тыс. человек имеют депозитные счета на сумму чуть более 1,4 млрд грн. При этом средний размер вклада составляет 73,8 тыс. грн.

Страховых компаний на рынке 215, но страховщиков, которые занимаются исключительно страхованием жизни – только 20. Застрахованы в них 5,6 млн человек, резервы по страхованию жизни которых составляют около 11,9 млрд грн. Для сравнения, участниками Фонда гарантирования на начало ноября являются 73 банка, у которых на счетах есть 575,1 млрд грн, а возможная сумма возмещения по вкладам достигает 334,5 млрд грн.