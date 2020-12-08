Повышение гарантированной суммы и покрытие вкладов в МФО: планы Фонда гарантирования на 2021

Главной и самой позитивной новостью конца 2020 года стало сентябрьское решение Совета финансовой стабильности, согласно которому Фонд гарантирования реструктуризирует свои долги перед Министерством финансов. В ФГВФЛ выразили надежду, что это произойдет уже в I полугодии 2021 года.
Об этом Finance.ua рассказала директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут, во время итоговой пресс-конференции 2020 года.
Почему это важно? Это станет предпосылкой к важнейшему шагу для всей банковской системы и вкладчиков – повышение суммы гарантирования. Конечная промежуточная цель ФГВФЛ – повысить эту сумму до 600 тысяч гривен.
“Мы не исключаем возможность поднятия этой суммы поэтапно, ведь это должно происходить пропорционально росту депозитной базы в банковской системе. Почему? Потому что мы категорически против повышения нагрузки на ставки взносов, которые платят банки”, – подчеркнула Рекрут.
Подключение небанковских финучреждений. Другим ключевым направлением для Фонда гарантирования вкладов физических лиц на следующий год станет разработка и утверждение нормативно-правовой базы для распространения гарантий Фонда на вклады физлиц, привлеченные небанковскими финучреждениями.
“С июля эти финучреждения контролирует НБУ. Это является предпосылкой для того, чтобы небанковские финучреждения стали членами системы гарантирования, а вкладчики, если что, имели право на возмещение. Надеюсь, к концу I квартала 2021 г. будет готова концепция, которая расскажет о всех деталях участия МФО в системе обеспечения”, – подытожила директор ФГВФЛ.
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Среди других стратегических планов Фонда – присоединение к системе гарантирования вкладов «Ощадбанка» и завершение реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Министерством финансов. Решение обоих вопросов требует внесения изменений в законодательство Украины. Соответствующие законопроекты уже наработаны и, как ожидается, могут быть проголосованы народными депутатами уже в начале 2021 ргода.
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