0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Рейтинг стран по уровню кибербезопасности (инфографика)

Рейтинг стран по уровню кибербезопасности (инфографика)

В топ-25 рейтинга стран мира по уровню кибербезопасности вошла Украина. Список National Cyber ​​Security Index («Государственный индекс кибербезопасности») составляет Фонд электронного управления Эстонии.

«Это глобальный индекс, который измеряет готовность стран предотвращать киберугрозы и отвечать на инциденты», – рассказывают составители рейтинга. Среди критериев – способность государства определять угрозы, создание систем безопасности и развитие образования в сфере кибербезопасности.

Читайте также: Хакеры потратили похищенную криптовалюту на благотворительность

Индекс Украины в рейтинге составляет 68,83 из 100 возможных баллов. В списке страна опередила, например, Японию, Южную Корею и Израиль. Всего в рейтинге 160 стран.

Последний раз «Государственный индекс кибербезопасности» составляли в 2018 году. Если сравнить с ним, Украина поднялась на четыре позиции. «Улучшение позиции Украины в индексе кибербезопасности стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты», – комментируют в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Возглавила рейтинг Греция с показателем 96,10. В топ-10 также Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция. Последнюю строчку занял Южный Судан.

По материалам The Village Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.