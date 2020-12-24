Рейтинг стран по уровню кибербезопасности (инфографика)

В топ-25 рейтинга стран мира по уровню кибербезопасности вошла Украина. Список National Cyber Security Index («Государственный индекс кибербезопасности») составляет Фонд электронного управления Эстонии.
«Это глобальный индекс, который измеряет готовность стран предотвращать киберугрозы и отвечать на инциденты», – рассказывают составители рейтинга. Среди критериев – способность государства определять угрозы, создание систем безопасности и развитие образования в сфере кибербезопасности.
Читайте также: Хакеры потратили похищенную криптовалюту на благотворительность
Индекс Украины в рейтинге составляет 68,83 из 100 возможных баллов. В списке страна опередила, например, Японию, Южную Корею и Израиль. Всего в рейтинге 160 стран.
Последний раз «Государственный индекс кибербезопасности» составляли в 2018 году. Если сравнить с ним, Украина поднялась на четыре позиции. «Улучшение позиции Украины в индексе кибербезопасности стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты», – комментируют в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Возглавила рейтинг Греция с показателем 96,10. В топ-10 также Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция. Последнюю строчку занял Южный Судан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 202113 ч. назад - 96912 30
В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто10 ч. назад - 694 23
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 8697 9
Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компанию11 ч. назад - 1560 3
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджета9 ч. назад - 2051 2
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 202113 ч. назад - 96912 30
Межбанк: с валютой всё будет очень непросто11 ч. назад - 8963
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Вчера, 21:02 - 8697 9
ТОП-25 памятных монет, которые ввели в обращение в 2020 (инфографика)12 ч. назад - 2764
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджета9 ч. назад - 2051 2
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 557
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 404
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3418 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4990 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2213 3