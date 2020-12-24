Рейтинг стран по уровню кибербезопасности (инфографика)

В топ-25 рейтинга стран мира по уровню кибербезопасности вошла Украина. Список National Cyber ​​Security Index («Государственный индекс кибербезопасности») составляет Фонд электронного управления Эстонии.

«Это глобальный индекс, который измеряет готовность стран предотвращать киберугрозы и отвечать на инциденты», – рассказывают составители рейтинга. Среди критериев – способность государства определять угрозы, создание систем безопасности и развитие образования в сфере кибербезопасности.

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Индекс Украины в рейтинге составляет 68,83 из 100 возможных баллов. В списке страна опередила, например, Японию, Южную Корею и Израиль. Всего в рейтинге 160 стран.

Последний раз «Государственный индекс кибербезопасности» составляли в 2018 году. Если сравнить с ним, Украина поднялась на четыре позиции. «Улучшение позиции Украины в индексе кибербезопасности стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты», – комментируют в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Возглавила рейтинг Греция с показателем 96,10. В топ-10 также Чехия, Эстония, Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция. Последнюю строчку занял Южный Судан.