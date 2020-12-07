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Глава Укравтодора назвал стоимость километра дороги

Глава Укравтодора назвал стоимость километра дороги

В 2020 году средняя стоимость и ремонта одного км дорог составила 20,6 млн гривен, что на 4,5 млн грн меньше, чем годом ранее.

Об этом на итоговом мероприятии “СЕТЬ: форум дорожной отрасли” сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Помимо снижения стоимости работ, он также отмечает улучшение качества дорог и их безопасность.

В этом году с дорожной основой около 90% реализованных проектов. Именно дорожная основа обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия.

“Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения – в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 – 52,7%)”, – отметил Кубраков.

Также он рассказал об экономии средств на 7,8% на торгах.

“Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы уменьшить стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro. В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты, как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, использовали по максимуму”, – сообщил глава Укравтодора.

Он отметил, что в этом году эти меры стали обязательными для всех дорожных проектов, тогда как ранее их применяли выборочно.

Справка Finance.ua:

  • Благодаря национальной программе “Большая стройка” в Украине в 2020 году было построено более 4000 км дорог государственного значения. Это абсолютный рекорд для страны.
  • Государственное агентство автомобильных дорог Украины по состоянию на декабрь 2020 года обновило почти 10% автодорог государственного значения.

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По материалам Корреспондент.net
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