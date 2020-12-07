Глава Укравтодора назвал стоимость километра дороги

В 2020 году средняя стоимость и ремонта одного км дорог составила 20,6 млн гривен, что на 4,5 млн грн меньше, чем годом ранее.
Об этом на итоговом мероприятии “СЕТЬ: форум дорожной отрасли” сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.
Помимо снижения стоимости работ, он также отмечает улучшение качества дорог и их безопасность.
В этом году с дорожной основой около 90% реализованных проектов. Именно дорожная основа обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия.
“Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения – в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 – 52,7%)”, – отметил Кубраков.
Также он рассказал об экономии средств на 7,8% на торгах.
“Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы уменьшить стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro. В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты, как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, использовали по максимуму”, – сообщил глава Укравтодора.
Он отметил, что в этом году эти меры стали обязательными для всех дорожных проектов, тогда как ранее их применяли выборочно.
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