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Голик: У "Укравтодора" нет любимчиков среди областей (инфографика)

Голик: У "Укравтодора" нет любимчиков среди областей (инфографика)

За 2017-2019 годы Винницкая область получила на дороги Укравтодора 5,64 млрд грн. Это составляет 7,5% от всех денег в эти годы на дороги Укравтодора. Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Днепропетровская область – 2,7% от всех денег или 2,03 млрд гривен.

“Очень хорошо это можно наглядно показать на примере трассы Днепр – Кривой Рог. Вокруг этой трассы проживает порядка 2 млн человек. Что больше, чем население всей Винницкой области. И эта трасса важнейшая транзитная трасса страны. В 2017-2019 годах как мы не боролись с Укравтодором и не доказывали важность ее ремонта, деньги на нее выделялись в гораздо меньших объемах, чем, например, Винницкой области. Поэтому тогда эту трассу делали участками”, – сообщил он.

Инфографика: страница в Facebook Голика

По словам Голика, “в 2020 году эту трассу сделали всю. От и до. В рамках одного календарного года. Более того, в этом году у Укравтодора нет любимчиков среди областей. Есть план на год, построенный по маршрутному принципу и условии делать дороги от и до, а не участками, а дальше скорость работы каждой области”.

Напомним, ранее в “Укравтодоре” рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги. Средняя стоимость нового строительства 1 километра автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине составляет 170,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

В 2020 году на автомобильные дороги из госбюджета направят рекордную сумму. Помимо этого, “Укравтодор” планирует брать кредиты, чтобы отремонтировать как можно больше трасс. На дороги в этот раз выделили рекордную сумму – 69,7 млрд грн. Это на 15,2 млрд больше, чем было в 2019-м, но меньше, чем должно быть (73,7 млрд грн). Планировалось, что в 2020 году 100% акцизов с горючего направят на дороги. Но во время принятия госбюджета финансирование немного сократили.

Основные проекты “Укравтодора” в 2020 году:

  • строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье;
  • реконструкция трассы Н-31 Днепр – Решетиловка;
  • реконструкция скоростного шоссе Северной объездной дороги Житомира по трассе М-06;
  • продолжение проекта GO Highway (в Винницкой и Хмельницкой областях);
  • завершение реконструкции дороги М-03 на участке Лубны – Полтава – Валки;
  • завершение строительства Юго-Западного объезда Полтавы;
  • капитальный ремонт трассы М-01 на участке Киев – Копти;
  • ремонт трассы Н-23 на участке Кропивницкий – Кривой Рог;
  • завершение ремонта трассы Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев и другие.

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По материалам Finance.UA
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