В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги

Средняя стоимость нового строительства 1 километра автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине составляет 170,6 млн грн.
Такую информацию ЦТС предоставили в Государственном агентстве автомобильных дорог.
Средняя стоимость строительства:
Если говорить не об абсолютно новом строительстве, а о ремонтах дорог, то, по данным “Укравтодора”, максимальная стоимость капитального ремонта 1 км автодороги первой категории может достигать 60 млн грн, а реконструкции – 100 млн грн.
От чего зависит стоимость. Структура стоимости дорожно-строительных работ зависит как от категории дороги, так и от ряда других факторов, но усредненные данные выглядят следующим образом: стоимость материалов, изделий и конструкций – 60%, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов – 20%, заработная плата – 10%, другие расходы – 10%.
“Строительство абсолютно новой дороги нельзя абсолютно ни к чему приравнивать, потому что оно предполагает полностью новое прохождение дороги по новому участку, по полям, болотам… и именно от рельефа местности зависит стоимость одного километра. Потому что в новом строительстве очень большая доля затрат падает на земляные работы, включая, например, замену грунтов, которые не подходят по лабораторным анализам и т.д.”, – прокомментировал Александр Ращупкин, советник в корпорации РДС.
Составляющие стоимости строительства или ремонта 1 км дороги – он отметил, что, к примеру, барьерные ограждения могут составить до 10-15 % от общей сметной стоимости объекта.
Материалы. Что касается доли асфальтобетона в стоимости материалов, то, по словам специалиста, подсчитать это сложно: “Все зависит от количества слоев дорожного покрытия. Если это текущий ремонт и только два слоя асфальта, то асфальт составит 80% или 90%. Если это регенерация и есть другие добавки, то асфальт составит 60%. Если добавляются несколько нижних подстилающих слоев дорожной одежды и щебеночно-песочных смесей с добавлением цемента, то там асфальт может составлять половину от стоимости материалов”.
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