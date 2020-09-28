0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 343 0

В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги

В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги

Средняя стоимость нового строительства 1 километра автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием в 2020 году в Украине составляет 170,6 млн грн.

Такую информацию ЦТС предоставили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Средняя стоимость строительства:

  • 1 км асфальтобетонной дороги второй категории – 77,4 млн грн,
  • третьей – 69,6 млн грн,
  • четвертой – 39,4 млн грн,
  • пятой – 11,3 млн грн.

Если говорить не об абсолютно новом строительстве, а о ремонтах дорог, то, по данным “Укравтодора”, максимальная стоимость капитального ремонта 1 км автодороги первой категории может достигать 60 млн грн, а реконструкции – 100 млн грн.

От чего зависит стоимость. Структура стоимости дорожно-строительных работ зависит как от категории дороги, так и от ряда других факторов, но усредненные данные выглядят следующим образом: стоимость материалов, изделий и конструкций – 60%, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов – 20%, заработная плата – 10%, другие расходы – 10%.

“Строительство абсолютно новой дороги нельзя абсолютно ни к чему приравнивать, потому что оно предполагает полностью новое прохождение дороги по новому участку, по полям, болотам… и именно от рельефа местности зависит стоимость одного километра. Потому что в новом строительстве очень большая доля затрат падает на земляные работы, включая, например, замену грунтов, которые не подходят по лабораторным анализам и т.д.”, – прокомментировал Александр Ращупкин, советник в корпорации РДС.

Составляющие стоимости строительства или ремонта 1 км дороги – он отметил, что, к примеру, барьерные ограждения могут составить до 10-15 % от общей сметной стоимости объекта.

Материалы. Что касается доли асфальтобетона в стоимости материалов, то, по словам специалиста, подсчитать это сложно: “Все зависит от количества слоев дорожного покрытия. Если это текущий ремонт и только два слоя асфальта, то асфальт составит 80% или 90%. Если это регенерация и есть другие добавки, то асфальт составит 60%. Если добавляются несколько нижних подстилающих слоев дорожной одежды и щебеночно-песочных смесей с добавлением цемента, то там асфальт может составлять половину от стоимости материалов”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.