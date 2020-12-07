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Что Кабмин сделает для бизнес-климата: "список дел" от Шмыгаля

Что Кабмин сделает для бизнес-климата: "список дел" от Шмыгаля

В Украине для стимуляции экономики и поддержки бизнеса определили несколько приоритетов работы правительства на 2021-2022 годы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной конференции “Украина: инвестиционная гавань во времена перемен”, посвященной глубинным реформам и улучшению условий для бизнеса в Украине, передает ОПУ.

Главными направлениями стали:

  • международное сотрудничество;
  • улучшение бизнес-климата в Украине.

Международное сотрудничество предусматривает реализацию следующих целей:

  • “промышленный безвиз” с ЕС;
  • присоединение к европейской энергетической сети ENTSO-E;
  • соглашение о совместном авиационном пространстве.

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Улучшение бизнес-климата направлено на попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Для этого планируется достичь следующих целей:

  • заключение соглашений о концессии морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры;
  • обеспечение четких и прозрачных правил игры для инвесторов;
  • принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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По материалам Сегодня
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