8 изменений для ФЛП по РРО с 2021 года (инфографика)

Специалисты Главного управления ГНС в Запорожской области опубликовали инфографику по 8 фактам, которые стоит знать о либерализации законодательства в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).
Основные изменения в работе с РРО для ФЛП-единщиков:
1. Лимиты плательщиков единого налога привязаны к минимальной зарплате (с 1 января 2021):
2. Лимит неиспользования РРО привязан к 220 МЗП по состоянию на 01.01 отчетного года.
3. С 1 января обязательно применение РРО при продаже лекарственных и медицинских средств, сложной бытовой техники и ювелирных изделий.
Инфографика: ГНС
4. Переносится на 01.01.2022 обязательное применение РРО для других рисковых видов деятельности – реализация товаров в интернете, текстиля, автозапчастей и бывших в употреблении товаров, деятельность ресторанов, гостиниц и турагентств.
5. Предоставление удаленной услуги (с оплатой только в безналичной форме) может производиться без РРО.
6. Отменены штрафные санкции:
7. Упраздняется механизм компенсации части штрафных санкций покупателю – механизм “Кэшбек”.
8. Переносится на 01.01.2022 обязательное применение РРО для всех ФЛП 2-4 группы.
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