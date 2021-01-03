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8 изменений для ФЛП по РРО с 2021 года (инфографика)

8 изменений для ФЛП по РРО с 2021 года (инфографика)

Специалисты Главного управления ГНС в Запорожской области опубликовали инфографику по 8 фактам, которые стоит знать о либерализации законодательства в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Основные изменения в работе с РРО для ФЛП-единщиков:

1. Лимиты плательщиков единого налога привязаны к минимальной зарплате (с 1 января 2021):

  • 1 группа – 167 МЗП (1 млн 2 тыс. грн);
  • 2 группа – 834 МЗП (5 млн 400 тыс. грн);
  • 3 группа – 1167 МЗП (7 млн ​​200 тыс. грн).

2. Лимит неиспользования РРО привязан к 220 МЗП по состоянию на 01.01 отчетного года.

3. С 1 января обязательно применение РРО при продаже лекарственных и медицинских средств, сложной бытовой техники и ювелирных изделий.


Инфографика: ГНС

4. Переносится на 01.01.2022 обязательное применение РРО для других рисковых видов деятельности – реализация товаров в интернете, текстиля, автозапчастей и бывших в употреблении товаров, деятельность ресторанов, гостиниц и турагентств.

5. Предоставление удаленной услуги (с оплатой только в безналичной форме) может производиться без РРО.

6. Отменены штрафные санкции:

  • за несоответствие наличных в кассе;
  • за непредставление отчетности по использованию ПРРО;
  • за предварительное не программирование товаров (кроме подакцизных);
  • за не создание контрольной ленты на программном РРО.

7. Упраздняется механизм компенсации части штрафных санкций покупателю – механизм “Кэшбек”.

8. Переносится на 01.01.2022 обязательное применение РРО для всех ФЛП 2-4 группы.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2020 года должно было заработать новшество в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО) – механизм «Кэшбек». Однако ввиду коронавирусного кризиса его введение было отложено. Как должен работать механизм компенсации потребителю – читайте по ссылке.
  • С 1 августа законодательство разрешило применять альтернативные формы кассовых аппаратов – программные РРО на добровольных началах.
По материалам Finance.UA
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