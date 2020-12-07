Карантин выходного дня вызвал новый пик безработицы - Шмыгаль

В Украине с начала карантина трудоустроили 440 тысяч человек.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью УП.
“То есть 440 тысяч человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в разных отраслях: и в агро, и в строительстве… Конечно, “Большая стройка” сделала свой вклад сюда, и немалый. На начало карантина у нас была 361 тысяча зарегистрированных безработных, сегодня – 420 тысяч. Еще месяц назад было 396”, – сказал Шмыгаль.
По его словам, после карантина выходного дня цифра выросла. То есть, если ВВП не пострадал, но вот люди – да. В настоящее время наблюдается второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию, добавил он.
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