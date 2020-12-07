В среднем украинские IT-специалисты работают в компаниях 2 года - эксперт

Почти половина IT-специалистов получают предложения от других компаний, а не сами ищут работу.
Об этом рассказала Екатерина Губарева, младший вице-президент, руководитель People-направления, GlobalLogic в Украине.
“Человек может набраться опыта в одной компании, но на решение уйти из компании или остаться влияют не только возможности обучения для человека, но и другие причины. В целом, постоянная смена места работы – одна из самых обсуждаемых тенденций. Особенно это характерно для людей в возрасте до 35 лет. Это подтверждает исследование компании «Делойт»”, – рассказала Губарева.
Цифры из исследования компании «Делойт»:
Кроме того, эксперт также навела примеры из исследования портала DOU. Так, в среднем за время карьеры украинские IT-специалисты успевают поработать в 2-4 компаниях. Медианный возраст такого специалиста 28 лет.
“Это значит, что в среднем люди работают в компании 2 года”, – подытожила Губарева.
По ее словам, компания должна создавать такие условия, где людям будет интересно работать. Потому что большинство специалистов ищут компанию, которая максимально подходит по всем важным для них критериям. Например, стабильность, перспективы карьерного роста, зарплата, проект, в котором нужно развиваться, команда.
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