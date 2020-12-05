Названы области, в которых за год отремонтировали больше дорог, чем за 9 лет

Благодаря национальной программе “Большая стройка” в Украине в 2020 году было построено более 4000 км дорог государственного значения. Это абсолютный рекорд для страны.

Об этом сообщил Юрий Голик в FACEBOOK.

“Наглядно и на примере двух областей – Закарпатской и Луганской – о количестве построенных, отремонтированных и реконструированных дорог в прошлые годы и в этом году. За один 2020 год в каждой из этих областей сделано дорог больше, чем за девять предыдущих лет вместе взятых”, – пишет он.

Голик уточняет, что в следующем году в этих областях, как и в целом по стране, будет сделано еще больше.

“Например, в Луганской области уже согласован кредит Всемирного банка, в рамках которого будут сделаны 183 километра дорог Р-66 КПП “Демино – Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск и Т-13-02 КПП “Танюшевка” – Старобельск – Бахмут. Плюс будет полностью закончена и приведена к идеалу трасса Н-26 Чугуев – Сватово – Старобельск – Меловое. Напомню, что в Харьковской области в этом году эта дорога сделана вся”, – рассказал Голик, уточнив, что это лишь часть планов в Луганской области.



Инфографика: facebook.com/y.golyk

Справка Finance.ua:

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, возросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.

Большое строительство дорог стало той необходимой мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая обеспечит долгосрочное развитие в дальнейшем и рост ВВП .

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