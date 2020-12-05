В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функцией

В Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосам общественного транспорта.
Об этом говорится на официальной странице Штрафы UA в FACEBOOK.
Отмечается, что камера пока запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы выписывать не будут. Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально и владельцы автомобилей будут получать штрафы.
Так, только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.
Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что новые камеры будут фиксировать такие нарушения:
Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.
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