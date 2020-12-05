В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функцией

В Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосам общественного транспорта.

Об этом говорится на официальной странице Штрафы UA в FACEBOOK.

Отмечается, что камера пока запущена в тестовом режиме, а это значит, что пока штрафы выписывать не будут. Впрочем, через определенный период эту функциональность все же запустят официально и владельцы автомобилей будут получать штрафы.

Так, только за первый день работы камера зафиксировала более тысячи таких нарушений.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что новые камеры будут фиксировать такие нарушения:

проезд на красный свет;

пересечение двойной сплошной;

пересечение полосы общественного транспорта.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Справка Finance.ua:

В 2021 году на автомобильных дорогах Украины может заработать еще одна технология фиксации нарушений скоростного режима – фиксация средней скорости по отрезку.

Автофиксация ПДД : оказалось, что штрафы можно не платить.

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