0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Как изменилась цена квадратного метра в новостройках пригорода столицы

Как изменилась цена квадратного метра в новостройках пригорода столицы

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева второй месяц подряд остается на прежнем уровне – 16 тыс. грн/кв. м. Практически без изменений и средний показатель по удаленности от города, разве что в радиусе до 5 км стоимость квадрата в ЖК поднялась на 1,7%, или 300 грн – до 17,8 тыс. грн/кв. м.

Об этом пишет The Page.

За месяц наиболее значительную динамику показали:

  • Святопетровское, где цена выросла на 3,3 тыс. грн, или 34% – до 13 тыс. грн/кв. м;
  • Петропавловская Борщаговка – рост на 2,7 тыс. грн, или 14,7%, до 21,1 тыс. грн/кв. м;
  • Буча – на 2 тыс. грн, или 12,8%, до 17,6 тыс. грн/кв. м.

Три пригородных направления не показали роста цен на новостройки:

  • Гатное – 18 тыс. грн/кв. м;
  • Бровары – 15 тыс. грн/кв. м;
  • Борисполь – 13,9 тыс. грн/кв. м.

В других направлениях цены пошли вверх:

  • в Гостомеле цены на недвижимость за ноябрь поднялись на 500 грн, или 3,6%, до 14,6 тыс. грн/кв. м;
  • В Ирпене – на 800 грн, или 4,7%, до 17,8 тыс. грн/кв. м;
  • В Белогородке – на 400 грн, или 3,4%, до 12,3 тыс. грн/кв. м;
  • В Софиевской Борщаговке – на 400 грн, или 2,5%, до 16,4 тыс. грн/кв. м;
  • В Вишневом – на 800 грн, или 4,7%, до 18 тыс. грн/кв. м;
  • В Вышгороде – на 100 грн, или 0,6%, до 16,4 тыс. грн/кв. м.

Опрошенные игроки рынка уверены, что в краткосрочной перспективе двух месяцев цена на первичном рынке пригорода будет колебаться в пределах 1-1,5% в зависимости от курса доллара и показателя спроса.

В январе, когда нас ждет жесткий локдаун, рынок недвижимости, по прогнозам, войдет в ценовое плато, а особо нестойкие игроки пойдут на демпинг и предложат снижение цены. Однако покупатель в этот период не слишком покладист, поэтому массовая распродажа вряд ли удастся.

Справка Finance.ua:

  • В октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 г. объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 г. – на 6%.
  • Эпидемия коронавируса изменила рынок недвижимости. Все больше людей, по данным риэлторов, стремятся купить коттедж или квартиру в таунхаусе, расположенном недалеко от города.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.