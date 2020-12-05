Как изменилась цена квадратного метра в новостройках пригорода столицы

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева второй месяц подряд остается на прежнем уровне – 16 тыс. грн/кв. м. Практически без изменений и средний показатель по удаленности от города, разве что в радиусе до 5 км стоимость квадрата в ЖК поднялась на 1,7%, или 300 грн – до 17,8 тыс. грн/кв. м.
Об этом пишет The Page.
За месяц наиболее значительную динамику показали:
Три пригородных направления не показали роста цен на новостройки:
В других направлениях цены пошли вверх:
Опрошенные игроки рынка уверены, что в краткосрочной перспективе двух месяцев цена на первичном рынке пригорода будет колебаться в пределах 1-1,5% в зависимости от курса доллара и показателя спроса.
В январе, когда нас ждет жесткий локдаун, рынок недвижимости, по прогнозам, войдет в ценовое плато, а особо нестойкие игроки пойдут на демпинг и предложат снижение цены. Однако покупатель в этот период не слишком покладист, поэтому массовая распродажа вряд ли удастся.
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