Как изменилась цена квадратного метра в новостройках пригорода столицы

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева второй месяц подряд остается на прежнем уровне – 16 тыс. грн/кв. м. Практически без изменений и средний показатель по удаленности от города, разве что в радиусе до 5 км стоимость квадрата в ЖК поднялась на 1,7%, или 300 грн – до 17,8 тыс. грн/кв. м.

Об этом пишет The Page.

За месяц наиболее значительную динамику показали:

Святопетровское, где цена выросла на 3,3 тыс. грн, или 34% – до 13 тыс. грн/кв. м;

Петропавловская Борщаговка – рост на 2,7 тыс. грн, или 14,7%, до 21,1 тыс. грн/кв. м;

Буча – на 2 тыс. грн, или 12,8%, до 17,6 тыс. грн/кв. м.

Три пригородных направления не показали роста цен на новостройки:

Гатное – 18 тыс. грн/кв. м;

Бровары – 15 тыс. грн/кв. м;

Борисполь – 13,9 тыс. грн/кв. м.

В других направлениях цены пошли вверх:

в Гостомеле цены на недвижимость за ноябрь поднялись на 500 грн, или 3,6%, до 14,6 тыс. грн/кв. м;

В Ирпене – на 800 грн, или 4,7%, до 17,8 тыс. грн/кв. м;

В Белогородке – на 400 грн, или 3,4%, до 12,3 тыс. грн/кв. м;

В Софиевской Борщаговке – на 400 грн, или 2,5%, до 16,4 тыс. грн/кв. м;

В Вишневом – на 800 грн, или 4,7%, до 18 тыс. грн/кв. м;

В Вышгороде – на 100 грн, или 0,6%, до 16,4 тыс. грн/кв. м.

Опрошенные игроки рынка уверены, что в краткосрочной перспективе двух месяцев цена на первичном рынке пригорода будет колебаться в пределах 1-1,5% в зависимости от курса доллара и показателя спроса.

В январе, когда нас ждет жесткий локдаун, рынок недвижимости, по прогнозам, войдет в ценовое плато, а особо нестойкие игроки пойдут на демпинг и предложат снижение цены. Однако покупатель в этот период не слишком покладист, поэтому массовая распродажа вряд ли удастся.

Справка Finance.ua:

В октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 г. объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 г. – на 6%.