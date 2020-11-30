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Факторы, которые будут влиять на курс в декабре

Факторы, которые будут влиять на курс в декабре

Курс гривны в декабре будет колебаться в диапазоне 28,4–29,5 гривен за доллар США.

Такое мнение порталу Finance.ua высказали аналитики ГК Forex Club.

“Украина входит в декабрь с рекордными уровнями заболеваний, госпитализаций и смертей от Covid-19. Правительство активно готовится к жесткому варианту карантина, который может продлиться 3-4 недели. В ожидании этого события импортеры значительно сократили деловую активность. Давление на валютном рынке формируется со стороны нерезидентов, которые выводят инвестиции из страны, а также спекулянтами”, – подчеркивает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

С его слов, движение валютного рынка будет зависеть от того, на каких уровнях гривна подойдет к моменту введения жесткого карантина и в каком формате будет проходить карантин. Поскольку такой сценарий приведет к падению деловой активности, вероятно, рынок в этот период перейдет в узкий торговый диапазон, спреды разъедутся и активность будет минимальной.

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“Если в стране будет реализован сценарий жесткого карантина, то до его завершения гривна стабилизируется в диапазоне 28,25-28,75 гривен за доллар США. Однако по мере выхода из карантина давление на гривну будет увеличиваться”, – отмечает Шевчишин.

Эксперт отмечает, что негативным фактором для рынка остается финансирование дефицита бюджета на 2020 год, которое может формироваться за счет скрытой эмиссии (через механизмы рефинансирования и ОВГЗ). Однако резкого выхода ликвидности на рынки, что могло бы усилить давление на гривну, не произойдет.

“Скорее всего, проникновение средств в экономику будет медленным, а учитывая слабую деловую активность, такая эмиссия не станет драйвером девальвации, по крайней мере в текущем году. В случае усиления негативных экономических и политических факторов курс гривны может ослабнуть до 29,5 гривен за доллар США”, – резюмирует он.

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По материалам Finance.UA
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