Нацкомиссия по энергетике изменила процедуру установления тарифов на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря внесла изменения в процедуру установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читайте также: Как сэкономить на отоплении
Изменения в процедуру предусматривают детализацию требований к оформлению заявлений об установлении тарифов в зависимости от необходимых оснований. В частности, определены комплекты документов, прилагаемых к заявлению, в зависимости от следующих оснований:
Изменения в процедуре предусматривают также изменение 1 ноября планируемого периода ежегодного срока представления лицензиатом в НКРЭКУ заявления об установлении тарифа.
Еще одно изменение допускает возможность пересмотра тарифа в случае изменения присоединенной тепловой нагрузки, превышающей 5% от учтенного.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 169832 19
В "Слуге народа" назвали самый эффективный способ наказания для чиновников за ложь в декларацияхВчера, 12:45 - 2039 18
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 13611 10
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение ШмыгаляВчера, 21:30 - 926 6
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года2 ч. назад - 992 5
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 169832 19
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 13611 10
Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынкаВчера, 21:00 - 9388
Когда украинцам сообщат о локдаунеВчера, 15:35 - 2444 1
В "Слуге народа" назвали самый эффективный способ наказания для чиновников за ложь в декларацияхВчера, 12:45 - 2039 18
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1338 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2846 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 831
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1658 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1345 11