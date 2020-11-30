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Нацкомиссия по энергетике изменила процедуру установления тарифов на тепло

Нацкомиссия по энергетике изменила процедуру установления тарифов на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря внесла изменения в процедуру установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Изменения в процедуру предусматривают детализацию требований к оформлению заявлений об установлении тарифов в зависимости от необходимых оснований. В частности, определены комплекты документов, прилагаемых к заявлению, в зависимости от следующих оснований:

  • полного пересмотра всех структур тарифов;
  • пересмотра тарифов по упрощенной процедуре в случае выполнения всех обязательных условий;
  • сохранения тарифов на новый регуляторный период на уровне действующего, если объем расходов не изменился;
  • корректировки отдельных составляющих структуры тарифов;
  • актуализация структуры тарифов путем перераспределения расходов между отдельными статьями без изменения уровня тарифов;
  • установление тарифов на транспортировку тепловой энергии других владельцев тепловыми сетями лицензиата без пересмотра тарифов на тепловую энергию для собственных потребителей.

Изменения в процедуре предусматривают также изменение 1 ноября планируемого периода ежегодного срока представления лицензиатом в НКРЭКУ заявления об установлении тарифа.

Еще одно изменение допускает возможность пересмотра тарифа в случае изменения присоединенной тепловой нагрузки, превышающей 5% от учтенного.

По материалам Mind
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