В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

Депутаты отреагировали на ухудшение инфраструктуры жилого фонда и качества жилищно-коммунальных услуг, предложив возобновить ныне утраченный госнадзор за сферой. Для этих целей законопроектом №4403 предлагается воссоздать ликвидированную в 2011 году Государственную жилищно-коммунальную инспекцию (ГЖКИ).
Новый центральный орган исполнительной власти (ЦОИВ) будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, сейчас фактически бесконтрольно устанавливаемые местными самоуправлениями, а также штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.
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В компетенцию госоргана войдет и проверка жилищно-коммунального сервиса, в частности, качества воды, технического состояния теплосетей, объектов благоустройства, вывоза мусора, а также ряд других сфер.
По расчетам разработчиков, ГЖКИ потребует бюджетного финансирования в размере 43,3 млн грн в год, из которых большая часть – 36,8 млн грн, – предусмотрена на зарплаты сотрудников, в том числе по 52 тысячи гривен в месяц для трех руководителей госструктуры. Всего в ведомстве будут работать 170 человек.
Кого будут контролировать
Для проверки качества ЖКХ-услуг и состояния инфраструктуры домов инспекторы получат право проводить плановые и внеплановые проверки, на основании которых будут выписывать штрафы в случае нарушений: любой субъект в сфере ЖКХ, вне зависимости от формы собственности, должен предоставить беспрепятственный доступ инспекторам к объектам хозяйствования.
Руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук выразил мнение, что жилищно-коммунальная инспекция необходима только для контроля коммунальных предприятий-монополистов: водоканалов, теплоэнерго, мусорщиков, всех субъектов предоставления коммунальной услуги, от деятельности которых зависит безопасность пользователей.
“Деятельность коммунальных предприятий связана не только с ценами, но и с безопасностью: ведь газ может взрываться, а вода – быть отравленной. При этом альтернативы коммунальщикам практически не бывает: на весь город может быть одна котельная” – отметил Никончук, добавив, что совершенно иная ситуация с управлением домом. Управителей, согласно реформе ЖКХ, уже в скором времени должны будут выбрать все собственники домов, либо объединиться в ОСМД.
“Цена на жилищную услугу не может контролироваться ни в коем случае – она на 100% договорная. Речь именно про управление домом, а не про содержание домов и придомовых территорий. В первом случае – это услуга, по которой жильцы сами выбирают управителя на общем собрании и платят ему зарплату: управителей, в отличие от коммунальных предприятий, есть из кого выбирать. И им нет дела до государства и его контролирующих органов”, – считает Андрей Никончук.
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