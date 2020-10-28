Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн (110,3% начисленных за этот период сумм).



График: Госстат

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2020 года составила 54,3 млрд грн, что на 1,0 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (55,3 млрд грн).

Задолженность по состоянию на 30 сентября:

за поставки и распределение природного газа составила 21,1 млрд грн;

за поставки тепловой энергии и горячей воды – 16,3 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,8 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;

за поставку и распределение электрической энергии – 5,0 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

У поставщиков коммунальных услуг есть три пути взыскания долгов: через суд, путем убеждения должников рассчитаться и через коллекторов.

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