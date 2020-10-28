Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, в сентябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн (110,3% начисленных за этот период сумм).
График: Госстат
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2020 года составила 54,3 млрд грн, что на 1,0 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (55,3 млрд грн).
Задолженность по состоянию на 30 сентября:
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