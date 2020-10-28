0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в сентябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн (110,3% начисленных за этот период сумм).


График: Госстат

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2020 года составила 54,3 млрд грн, что на 1,0 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (55,3 млрд грн).

Как сэкономить на коммуналке 💡

Задолженность по состоянию на 30 сентября:

  • за поставки и распределение природного газа составила 21,1 млрд грн;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды – 16,3 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,8 млрд грн;
  • за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;
  • за поставку и распределение электрической энергии – 5,0 млрд грн;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины утвердил разработанный Минрегионом проект постановления о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами.
  • Не платить за коммунальные услуги станет не выгодно, потому что должникам хотят увеличить пеню. За три года может набежать аж 50% от суммы долга.

Лучшие карты для оплаты коммуналки 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.