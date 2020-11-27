В Мининфраструктуры анонсировали ряд изменений для водителей на 2021 год

В Министерстве инфраструктуры Украины готовятся ввести определенные изменения для водителей в 2021 году.

Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий на брифинге “Безопасные дороги: сделано в 2020”.

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Отмечается, что для повышения безопасности движения в 2021 году Мининфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы, в которую входит: устройство еще 125 камер автоматической фиксации нарушений ПДД с расширенным функционалом и 100 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля. В итоге до конца следующего года на украинских дорогах будут работать 375 КАФ и 150 WiМ.

“В этом году правительство утвердило новую Стратегию повышения безопасности движения до 2024 года и мы переходим к ее практическому воплощению. Наша ключевая цель – снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года. И достичь отметки 0% человеческих потерь от дорожных аварий. В 2021 году мы продолжим внедрение интеллектуальной транспортной системы и масштабируем ее на всю страну. Кроме этого, введем подходы Vision Zero в Украине, чтобы использовать современные инженерные решения для строительства не только качественных, но и безопасных дорог”, – отметил Криклий.

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Для этого уже со следующего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжать развивать современную инфраструктуру безопасности, что включает:

обустройство островков безопасности, пешеходных ограждений, безопасных поворотов и кольцевых развязок;

улучшение разметки, запрет рекламных конструкций на обочинах и их укрепление для безопасности водителей;

ликвидацию пересечений дорог и железнодорожных путей на одном уровне;

установку демпферных систем для предотвращения лобового столкновения на высокой скорости;

создание удобных и современных зон для отдыха водителей и тому подобное.

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Криклий также подчеркнул важность повышения безопасности самого транспорта – необходимость внедрения систем управления безопасностью дорожного движения перевозчиками и реформирования системы контроля за техническим состоянием транспортных средств согласно Директиве 2009/40/ЕС.

В то же время в планах ведомства – реформа такси, которая позволит вывести перевозчиков из тени и повысить безопасность пассажиров.