В Мининфраструктуры анонсировали ряд изменений для водителей на 2021 год

В Министерстве инфраструктуры Украины готовятся ввести определенные изменения для водителей в 2021 году.
Об этом сообщил глава ведомства Владислав Криклий на брифинге “Безопасные дороги: сделано в 2020”.
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Отмечается, что для повышения безопасности движения в 2021 году Мининфраструктуры планирует масштабировать внедрение интеллектуальной транспортной системы, в которую входит: устройство еще 125 камер автоматической фиксации нарушений ПДД с расширенным функционалом и 100 современных WiM-комплексов для автоматического габаритно-весового контроля. В итоге до конца следующего года на украинских дорогах будут работать 375 КАФ и 150 WiМ.
“В этом году правительство утвердило новую Стратегию повышения безопасности движения до 2024 года и мы переходим к ее практическому воплощению. Наша ключевая цель – снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года. И достичь отметки 0% человеческих потерь от дорожных аварий. В 2021 году мы продолжим внедрение интеллектуальной транспортной системы и масштабируем ее на всю страну. Кроме этого, введем подходы Vision Zero в Украине, чтобы использовать современные инженерные решения для строительства не только качественных, но и безопасных дорог”, – отметил Криклий.
Для этого уже со следующего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения, а также продолжать развивать современную инфраструктуру безопасности, что включает:
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Криклий также подчеркнул важность повышения безопасности самого транспорта – необходимость внедрения систем управления безопасностью дорожного движения перевозчиками и реформирования системы контроля за техническим состоянием транспортных средств согласно Директиве 2009/40/ЕС.
В то же время в планах ведомства – реформа такси, которая позволит вывести перевозчиков из тени и повысить безопасность пассажиров.
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