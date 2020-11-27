Деревянко об отсрочке РРО: Законопроект Зеленского ударит по выходу бизнеса из тени

Отсрочка обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО) на год задержит процесс детенизации украинской экономики.
Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, комментируя президентский законопроект №4439.
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По ее словам, в начале 2020 года Государственная служба статистики оценила уровень тенизации украинской экономики в 40%, а в отдельных секторах – до 60-80%. Подобная ситуация “не дает государственному бюджету наполняться надлежащим образом”.
Она отметила, что отечественный бизнес чувствует “провал” в работе правоохранительных органов, которые должны бы были обеспечивать борьбу с “тенью”.
Анна Деревянко подчеркнула, что зачастую можно услышать жалобы на таможенные органы, но на них возлагать ответственность можно лишь частично. При этом необходимо максимально ограничить поступление в Украину нелегальных товаров. По ее словам, даже если в какой-то стране Европы товары могут просочиться через границу, то продать их просто невозможно. При этом в Украине “нелегальные товары можно продать достаточно легко”.
Внедрение обязательного использования регистраторов расчетных операций позволит исключить возможность продажи в Украине товаров, нелегально пересекших границу нашей страны, отметили в EБA.
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