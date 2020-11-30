Сколько будут стоить елки, и когда их начнут продавать (инфографика)

Несмотря на угрозу жесткого карантина, украинцы готовятся к Новому году. Один из традиционных вопросов – сколько будут стоить елки. Новости “Сегодня” узнали ответ в Государственном агентстве лесных ресурсов:
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Официально елочные базары откроются 10 декабря.
Лесники уже готовят на продажу полмиллиона хвойных деревьев. В лесничествах напоминают, что среди украинцев популярны не только сами елки, но и сосны, смереки и пихты.
Напомним, правительство в Украине не собирается продлевать карантин выходного дня, поскольку не удалось добиться желаемого эффекта. Вместо этого жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.
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