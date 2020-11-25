Главная елка столицы обойдется в 5-7 млн (фото проекта)

Празднования Нового года в Киеве из-за пандемии коронавируса будут проходить без концертов, массовых гуляний и с соблюдением карантинных правил.

Об этом сообщил организатор новогодних праздников и других культурных мероприятий в Киеве – компания FolkUkraine.

“Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднования не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не нужно отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабинета Министров и главного санитарного врача”, – отметили в компании.

Концертов и массовых гуляний не планируется. Однако на праздничных локациях разместятся домики с согревающими напитками и сувенирной продукцией.

Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также сообщили, что возможно ограждение территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.

Главная елка на Софийской площади в Киеве будет искусственной и обойдется в 5-7 млн гривен. Средства на нее получены от спонсоров и рекламодателей.



фото проекта елки

Как и прошлые годы, главная елка Украины будет находиться на Софийской площади, тематика этого года – “Сказочный лес” со своими персонажами и тематическим декором (лесные звери и плоды – шишки, орешки, сосульки, снежинки и гирлянды).

На елке будет около 1500 игрушек и 10 километров гирлянд, предполагаемая высота – 31 метр.

В этом году у киевлян будет сразу три новогодних елки. Главная елка страны – на Софийской площади, главная елка Киева возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

Справка Finance.ua