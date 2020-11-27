Что ждать от курса на этой неделе?

По итогам ноября гривна оказалась достаточно стабильна к доллару, но заметно снизилась по отношению к евро. Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос за месяц с 28,4383 грн до 28,4681 грн (+0,10%).

Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,2984 грн до 33,9596 грн (+1,99%). Примерно такую же динамику показали за месяц курсы наличного рынка.

Столь стремительный рост евро по отношению к гривне при почти неизменившемся курсе доллара связан с ростом самого евро на мировом рынке, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».

Так, валютная пара EUR/USD выросла за месяц с 1,1710 до 1,1930 (+1,88%), вернувшись к уровням самого начала сентября. По сравнению с октябрем рост доллара замедлился, а евро, напротив, ускорился. Месяцем ранее эти валюты выросли на 0,49% и на 0,51% соответственно.

Со слов Иосуба, среди валют бывшего СССР гривна показала в ноябре не самый слабый результат по отношению к доллару. Слабее гривны оказались таджикский сомони (-8,5% за месяц), кыргызский сом (-3,5%), армянский драм (-2,9%), грузинский лари (-2,5%), молдавский лей (-1,2%), и узбекский сум (-0,5%).

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“Если говорить о динамике с начала года, гривна снизилась к «американцу» на 16,8%. По этому показателю ее «опережают» белорусский рубль (-18,5%), российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%), – отмечает Иосуб. – Из хороших для гривны новостей на конец ноября – Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или

на 24 млрд грн”.

По прогнозам аналитика, ожидания возобновления сотрудничества с МВФ могут поддержать гривну в среднесрочной перспективе. Доллар в течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн, евро – в диапазоне 33,3-34,6 грн. Впрочем, курс евро чуть менее предсказуем, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке.

Как напоминает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, в Украине с каждым днем ухудшается эпидемиологическая ситуация.

“В МВД выступили с предложением ввести 4-недельный локдаун. Некоторые депутаты Верховной Рады заявляют, что тотальный карантин введут с 24 декабря. Подобная неразбериха заставляет иностранных инвесторов выходить на межбанк с покупками долларов США и осуществлять вывод капитала из Украины. Даже новость о том, что Кабмин принял полностью согласованный с МВФ проект госбюджета на 2021 год, не смогла успокоить рынки. Минфин Украины пересмотрел свои ожидания по налоговым поступлениям от налога на прибыль предприятий и НДС. Благодаря снижению пенсионных расходов удалось свести бюджет к дефициту в 5,5% от ВВП”, – говорит эксперт.

По его мнению, ближе к весне будущего года правительству все равно придется пересмотреть параметры главного финансового плана страны из-за завышенных ожиданий по доходной части. Косвенным подтверждением этому стало сохранение прогноза по темпам роста ВВП на 2021 год.

“В такой обстановке давление на курс национальной валюты продолжится. Будем следить за дальнейшими действиями Нацбанка, который уже 3 недели не выходит на межбанк. На текущей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,60. Евро к гривне, вероятно, незначительно ослабнет – до 34,02”, – прогнозирует Гойлов.